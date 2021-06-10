Лопырева после советов Хромченко облачилась на завтрак в трендовый комбинезон оттенка «нежная липа»

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рассказала о тренде на зеленый цвет. Среди самых актуальных тонов она выделила: изумрудный, груши, «нежную мяту» и «нежную липу». В комбинезоне последнего колора отметилась в Санкт-Петербурге Виктория Лопырева.

Звезда остановилась в пятизвездочном отеле в самом центре Северной столицы, где запечатлелась на террасе ресторана за изысканным завтраком во французском стиле. Девушка выглядела расслабленной и счастливой. Своим фолловерам она сообщила, что обдумывает в начале дня свои цели.

Отметим также, что комбинезоны в этом сезоне тоже очень актуальны. Помимо варианта с шортами, в тренде, по мнению Хромченко, спортивные модели, напоминающие соответствующие костюмы. Их можно носить даже на вечеринки, если дополнить изящными туфлями и сумочками. Модными остаются и комбинезоны с бермудами.

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