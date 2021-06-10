«В этом году доснимем»: Анна Кошмал озвучила сроки окончания работы над седьмыми «Сватами»

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. По традиции многих интересовало будущее сериала «Сваты», в котором она играет роль Жени Ковалевой, девочки-гота.

«Здравствуйте, «Сваты» не досняли?» — поинтересовался поклонник Анны Кошмал. «В этом году доснимем», — уверенно заявила она.

Ответила звезда и на некоторые другие вопросы. По ее словам, она совсем не испугалась, когда узнала, что станет мамой. Как известно, у нее подрастает сын Миша. «Мы с мужем очень хотели ребенка. Так ждали и радовались», — сказала она.

Напомним, что седьмая заключительная часть сериала «Сваты» должна была выйти на экраны уже в начале 2021 года. Однако все планы создателям картины спутала пандемия. На данный момент известно, что отснято примерно половина седьмой части. Оставшуюся актеры должны снять нынешним летом. Съемки, скорее всего, продолжатся в Белоруссии, где и начиналась в феврале 2020 года работа над седьмыми «Сватами».

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