«Летом у меня был сон»: Марина Зудина узнала, что стала бабушкой уже после рождения внучки

Сын актрисы Павел Табаков мастерски скрывал, что у него будет ребенок даже от родной мамы.

Актриса Марина Зудина на премьере третьего сезона сериала «Содержанки», отвечая на вопросы журналистов, заявила, что пока еще только привыкает к роли бабушки. При этом она абсолютно счастлива.

«Знаете, летом у меня был сон, приснилось, что у меня есть маленькая девочка. Видимо, уже тогда я ощущала потребность в ребенке. В моей жизни все происходит циклично. Сначала появился Паша, когда он подрос, родилась дочь Маша. А теперь, когда мне уже поздно рожать, появилась внучка». Марина Зудина

По словам Марины Зудиной, для нее рождение у сына ребенка стала полной неожиданностью. Она заметила, что узнала о появлении внучки уже после ее рождения. Наследник все мастерски скрывал.

Напомним, что сын покойного режиссера Олега Табакова, Павел, и его девушка Софья Синицына не общаются со СМИ по поводу появления ребенка в их семье. При этом известно, что Павел Табаков живет отдельно от матери своего ребенка. Он, как ранее писали некоторые порталы, снимает для родных людей квартиру в центре Москвы. Жениться на Синицыной, судя по всему, молодой актер пока по каким-то причинам не намерен.

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