«Как из фильма ужасов»: Водонаева в предельно сексуальном платье и черном платке появилась на кладбище

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева почтила память кинорежиссера Алексея Балабанова, посетив его могилу на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Девушка постаралась выглядеть аутентично, примерив черное облачение и даже платок. Но тем не менее она смогла разозлить некоторых фолловеров в личном блоге, обнародовав кадры с места упокоения знаменитости в личном блоге.

Публике в основном не понравилось крайне сексуальное платье светской львицы с глубоким декольте, а также сочетание его с головным убором.

«Первое фото как из фильма ужасов», «Ну платье совсем не для кладбища», «Вид как будто „не все дома“», «Зачем на кладбище делать фото? Пиар очередной», «Платок-то зачем?», «Лук – „скорбящая вдова“», «Тот момент, когда возомнила себя готической женщиной из фильмов. И в реальности наряжается и идет доказывать свой образ на кладбище», «А для чего фоткать это все и сюда выкладывать?», «Перебор», «Жуть», «Ален, ну нафига такая демонстративность?» — можно увидеть в комментариях под фото.

Напомним, Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

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