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«Уродцев вроде тебя и Давы утопила бы в реке»: Крапивина снова оскорбила друга Киркорова

Бывший продюсер Светланы Лободы продолжила нападки в адрес блогера Давида Манукяна.

«Уродцев вроде тебя и Давы утопила бы в реке»: Крапивина снова оскорбила друга Киркорова
Нателла Крапивина и Светлана Лобода. Фото: Globallookpress.com

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, отвечая одному из своих подписчиков в Instagram, снова нелестно отозвалась о блогере Давиде Манукяне, близком друге поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

Комментарий Нателлы Крапивиной
Комментарий Нателлы Крапивиной. Фото: instagram.com/natellakrapivina/?hl=ru

Некоторые пользователи выразили свое сомнение, что Киркоров и Манукян на Премии Муз-ТВ всерьез строили из себя жениха и невесту. Часть поклонников думают, что они специально разыграли публику, привлекая к себе повышенное внимание.

«Нет, это не фейк. Гомофобией я не страдаю, а вот уродцев типа тебя и Давы утопила бы в реке еще младенцами, чтобы родителей не позорили».

Нателла Крапивина

Напомним, что после Премии Муз-ТВ Нателла Крапивина заявила, что таких, как Киркоров и Дава, «расчленяли на шашлыки». В ответ Киркоров обрушился с гневной речью в адрес Крапивиной. Вскоре она заявила о завершении своего сотрудничества со Светланой Лободой, которая, возможно, заняла сторону поп-короля.

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Давид МанукянНателла КрапивинаНовости googleСветлана ЛободаФилипп Киркоров