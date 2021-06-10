«Уродцев вроде тебя и Давы утопила бы в реке»: Крапивина снова оскорбила друга Киркорова

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, отвечая одному из своих подписчиков в Instagram, снова нелестно отозвалась о блогере Давиде Манукяне, близком друге поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

Некоторые пользователи выразили свое сомнение, что Киркоров и Манукян на Премии Муз-ТВ всерьез строили из себя жениха и невесту. Часть поклонников думают, что они специально разыграли публику, привлекая к себе повышенное внимание.

«Нет, это не фейк. Гомофобией я не страдаю, а вот уродцев типа тебя и Давы утопила бы в реке еще младенцами, чтобы родителей не позорили».

Нателла Крапивина

больше по теме Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с Лободой после ссоры с Киркоровым Певица осталась без своего продюсера, с которым работала много лет.

Напомним, что после Премии Муз-ТВ Нателла Крапивина заявила, что таких, как Киркоров и Дава, «расчленяли на шашлыки». В ответ Киркоров обрушился с гневной речью в адрес Крапивиной. Вскоре она заявила о завершении своего сотрудничества со Светланой Лободой, которая, возможно, заняла сторону поп-короля.

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