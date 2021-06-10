«Большинству хочется хайпануть»: Анна Кошмал объяснила, почему не общается с украинскими СМИ

По словам звезды «Сватов», ей неинтересно обсуждать личные темы с прессой.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram ответила на самые интересные вопросы своих многочисленных подписчиков. Один из них поинтересовался, давали ли она когда-нибудь интервью украинским журналистам.

«Очень редко соглашаюсь на интервью. Большинству хочется только хайпануть на чужом горе. У меня никакого горя в жизни нет. И мне неинтересно обсуждать личные темы. А те темы, о которых хотелось бы поговорить и раскрыть (профессия, искусство, экология, например), мало кого по-настоящему интересуют».

Анна Кошмал

Также звезда «Сватов» рассказала, что старается не есть на ночь. Ужинает она, по ее собственному признанию, очень редко, поэтому и находится в прекрасной физической форме.

Напомним, что Анна Кошмал сыграла в «Сватах» роль девочки-гота Жени Ковалевой. Она снимется в седьмой части сериала, которая, как ранее говорили продюсеры, станет заключительной.

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