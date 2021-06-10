Отличное застолье: Тодоренко показала, как отдыхает с родителями в Турции

Ведущая призналась, что много лет мечтала вывезти родственников на отдых за границу.

Регина Тодоренко смогла как-то в условиях пандемии улететь в Турцию и организовать отдых вместе с родственниками — сыном и родителями.

Звезда «Орла и решки» поведала фолловерам в личном блоге, что эта вылазка с родственниками — ее давняя осуществившаяся мечта. Она испытывает благодарность к папе и маме за то, что они много сделали для нее, и всегда хотела ответить им чем-то хорошим.

«Мама с папой взяли кредит в банке, чтобы я могла посещать лучшие курсы немецкого языка в Одессе, когда мне было 15 лет. Они, как и все родители, хотели лучшего для своих детей: лучшие языковые курсы, лучшее образование, возможность работать за границей. Я помню, как они каждый день трудились, порой в ночную смену (до сих пор перед глазами мама, уходящая в 4 утра на работу в пресс-службу), а порой и без выходных», — поведала Тодоренко.

На обнародованном в Instagram кадре телезвезда сидит со своими близкими за богато накрытым столом. Все родственники светятся от счастья и удовольствия.

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