«Знаменитости нарушают общепринятые нормы поведения»: Жулин – о скандалах в шоу-бизнесе

Как отметил фигурист и тренер, в современном мире эпатаж стал частью жизни.

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram высказался на тему недавних скандалов, случившихся в мире шоу-бизнеса. По его мнению, в современном обществе эпатаж уже давно стал частью жизни.

«Нас давно перестало удивлять, когда некоторые знаменитости нарушают общепринятые нормы поведения и скандально высказываются. Создается впечатление, что ради привлечения внимания эпатажный человек готов пойти на все. Как вы относитесь к творческому человеку и вообще к тому, что в современном обществе называется «антикультурой»? Александр Жулин

«Саша, эпатаж и культура — вещи несовместимые», «Думаю, что каждый известный человек должен фильтровать свою речь», «Надо всегда помнить выражение: «Из искры возгорится пламя», «Если вспоминать Премию Муз-ТВ — то это просто кошмар», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что на Премии Муз-ТВ в центре скандала оказался рэпер Моргенштерн. Он не согласился с итоговыми результатами голосования. Позже «его порыв» подхватили блогер Давид Манукян и музыкант Филипп Киркоров, устроившие «разборки» с бывшим продюсером певицы Светланы Лободы Нателлой Крапивиной.

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