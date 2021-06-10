«Знаменитости нарушают общепринятые нормы поведения»: Жулин – о скандалах в шоу-бизнесе

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram высказался на тему недавних скандалов, случившихся в мире шоу-бизнеса. По его мнению, в современном обществе эпатаж уже давно стал частью жизни.
«Нас давно перестало удивлять, когда некоторые знаменитости нарушают общепринятые нормы поведения и скандально высказываются. Создается впечатление, что ради привлечения внимания эпатажный человек готов пойти на все. Как вы относитесь к творческому человеку и вообще к тому, что в современном обществе называется «антикультурой»?
«Саша, эпатаж и культура — вещи несовместимые», «Думаю, что каждый известный человек должен фильтровать свою речь», «Надо всегда помнить выражение: «Из искры возгорится пламя», «Если вспоминать Премию Муз-ТВ — то это просто кошмар», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что на Премии Муз-ТВ в центре скандала оказался рэпер Моргенштерн. Он не согласился с итоговыми результатами голосования. Позже «его порыв» подхватили блогер Давид Манукян и музыкант Филипп Киркоров, устроившие «разборки» с бывшим продюсером певицы Светланы Лободы Нателлой Крапивиной.