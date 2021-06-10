В особняке «Рихтер»: Зудина позировала с Нагиевым на премьере «Содержанок» в асимметричном платье-банте

Уже сегодня можно увидеть первую серию «Содержанок» на одном из известных видеохостингов. В честь старта показа в особняке «Рихтер» прошла закрытая премьера картины. Ставшая недавно бабушкой Марина Зудина предстала на красной дорожке в компании Дмитрия Нагиева.

Актриса позировала фотографам в двухцветном черно-серебристом асимметричном платье на одно плечо. Его изюминка — огромный бант сбоку, который неизменно привлекал к себе внимание. В комплект к наряду вдова Олега Табакова примерила изящные босоножки с тонкими элементами.

Для выхода в свет артистка сделала особенную прическу, зачесав и пригладив волосы назад, увеличив объем на макушке.

Отметим, что в продолжении нашумевшего проекта повествуется о последствиях неожиданного выбора, который сделала Лена Широкова, героиня Дарьи Мороз, в конце второго сезона.

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