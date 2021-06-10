«В какой момент стали лошмахнатками в драных лохмотьях?»: Солнцев оскорбил женщин старше 45 лет

Как отметил шоумен, он видит на улицах огромное количество безвкусно одетых дам.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram нелестно отозвался о женщинах, возраст которых перевалил за 45 лет.

«На улицах вижу огромное количество безвкусно одетых женщин после 45. Задумался, почему у них с годами проходит желание модно одеваться? Неужели не хотят нравиться парням? Ведь в молодом возрасте у большинства был вкус на моду и стильный внешний вид? В какой момент они стали лошмахнатками в драных лохмотьях? А вы в каком возрасте поняли, что выбираете в магазине куртку не модную, а теплую?»

Гоген Солнцев

«Лошмахнатка – это гениально. Спасибо. Заведу словарь», «Женщины с годами становятся мудрее. Тратят деньги на более необходимые вещи, чем обычные тряпки», «Не люблю дорогие магазины одежды. Покрываюсь в них сразу пятнами раздражения», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев женат по пожилой даме Екатерине Терешкович. У них в семье постоянно происходят скандалы. Причина, по словам Солнцева, — зависимость Терешкович к спиртному.

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