В молодежном наряде: мама Королевой после кулуарной вечеринки затянула на Неве песню «Крейсер Аврора»

Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай решили провести отпуск в Санкт-Петербурге. Родственницы после нескольких экскурсий арендовали катер и решили прокатиться по Неве. Здесь же, на судне, они отметили 52-летие старшей сестры певицы Ирины Осауленко.

Дамы записали для социальных сетей поздравительные ролики. Проезжая мимо крейсера Авроры, Людмила Порывай вспомнила, как ее внук Архип, будучи маленьким, исполнял знаменитую песню, посвященную кораблю. Наташа Королева попросила родительницу тоже спеть композицию для ее фолловеров, и женщина с готовностью откликнулась на слова наследницы.

«Девчонки, вы веселушки и умнички. Пусть все дочери так любят своих матерей, как ваши», «Я пела вместе с вами», «Мама – огонь», «Мама Люда — позитивчик ты наш народный! Здоровья тебе и долголетия!» — прокомментировали видео в Сети пользователи.

Отметим, что мама Наташи Королевой облачилась на прогулку по реке в молодежный комплект с трендовыми очками-маской, длинными серьгами в форме звезд и актуальной бейсболкой.

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