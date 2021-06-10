«Ты что делаешь, Илюха?»: Семин ударил по лицу Алену Рапунцель на «Доме-2»

На скандальной телестройке, судя по всему, в последнее время неспокойно.

В Instagram на официальном аккаунте «Дома-2» появилось видео, на котором один из участников телестройки Илья Семин ударил по лицу свою возлюбленную Алену Рапунцель.

История развивалась следующим образом. Одна из участниц шоу, сидя недалеко от Семина, спросила молодого человека, первые ли у него отношения, когда он живет с девушкой. Сам Илья в этот момент находился около Алены Рапунцель.

«Это моя вторая девушка. Там раньше были чисто потребительские отношения. Мы были вместе всего два месяца», – заметил он.

В этот момент Алена Рапунцель заявила: «Со мной может также быть, кстати говоря». Это вывело из себя парня, и он ударил возлюбленную по лицу.

«Ты что делаешь, Илюха?» — воскликнули другие участники шоу.

В записи под видео при этом сказано: «Илья Семин ударил Алену Рапунцель по лицу. Как это было и что было дальше, смотрите в ночном эфире на канале Ю. Спойлер: уже на утро они радостно целовались и ели макарошки».

Напомним, что Илья Семин и Алена Рапунцель прожили вместе за периметром телестройки восемь месяцев. Недавно они вернулись на «Дом-2».

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