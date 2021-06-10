Полнит: кому лучше отказаться от модной в этом сезоне юбки с воланом, рассказала Хромченко

Актуальная и красивая вещь может подать фигуру в самом невыгодном свете.

В этом сезоне вошли в моду облегающие юбки с асимметричной вертикальной драпировкой. Ранее об этом наряде высказывался Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле». Стилист выбрал ее для героини проекта, отдав предпочтение актуальной на сегодня парчи.

Стилисты Первого канала на передаче «Модный приговор» тоже не смогли пройти мимо трендовой вещицы, облачив в нее героиню проекта. И, хотя девушка осталась недовольна своим обликом, посчитав его слишком скромным, Эвелина Хромченко похвалила экспертов моды за их выбор.

Ведущая рассказала, что такие юбки подходят больше хрупким дамам с не очень выраженными бедрами, а вот в образах пышных женщин они могут сыграть злую шутку, увеличив их объемы дополнительно.

«Мне очень нравится, как нашу героиню преобразили стилисты. У нее очень изящные бедра и такого типа юбки, сложные, с блеском, да еще и в таком облегании, подходят совсем не всем. А на нашей героине юбка сидит, как влитая и очень украшает фигуру», — прокомментировала Эвелина.

Смотрите также