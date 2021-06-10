Просидела в ложе: Алла Пугачева не вышла на сцену на юбилейном вечере Александра Зацепина

Певица Алла Пугачева не вышла на сцену на юбилейном вечере композитора Александра Зацепина. Мероприятие прошло в «Крокус Сити Холле». Она наблюдала весь концерт, сидя в ложе вместе с маэстро и со своим мужем — юмористом Максимом Галкиным.

В Instagram на фанатской страничке примадонны отечественной эстрады появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть Аллу Борисовну. Отметим, что в разные годы композитор написал для Пугачевой не один хит, многие из которых прозвучали на концерте в исполнении других артистов, сообщает Пятый канал.

Напомним, что хиты Александра Зацепина, которые звучат во многих советских фильмах, со сцены «Крокус Сити Холла» исполнили такие звезды отечественной эстрады, как Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Басков, Лайма Вайкуле и многие другие.

Отметим, что в марте этого года Александру Зацепину исполнилось 95 лет. Юбилейный вечер был проведен спустя почти три месяца.

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