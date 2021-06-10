«Лично я увидел агонию»: Максим Фадеев сравнил Премию Муз-ТВ с молекулярной кухней

Продюсер заявил, что сегодня не модно быть умным и уникальным в своих идеях.

Продюсер Максим Фадеев в Instagram жестко высказался о нашумевшей Премии Муз-ТВ, которая прошла на днях. По его словам, раньше среди музыкантов можно было встретить одного фрика. Сейчас же картина полностью изменилась. Среди фриков можно встретить одного музыканта.

По словам Максима Фадеева, сегодня стало не модным быть умным и уникальным в своих идеях. Пришло, как он считает, время копий. Обычных дешевых подделок под настоящее.

«Но это время очень быстро уходит! Это как молекулярная кухня, ешь вроде селедку, а вкус клубники. Интересно, но быстро надоедает и хочется обычной, настоящей клубники! Лично я увидел — агонию!» Максим Фадеев

Напомним, что на Премии Муз-ТВ скандал учинил рэпер Моргенштерн. Ему не понравилось, что лучшим музыкантом признали Александру Ревву. В итоге он посоветовал певцу «подавиться тарелкой». Позже из-за премии случился скандал между Филиппом Киркоровым и теперь уже бывшим продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной.

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