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«Оказался в их вкусе»: Сташевский озвучил сумму, за которую его хотели купить на ночь две женщины

По словам музыканта, дамы были изрядно навеселе.

«Оказался в их вкусе»: Сташевский озвучил сумму, за которую его хотели купить на ночь две женщины
Влад Сташевский. Фото: Globallookpress.com

Певец Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как однажды его хотели купить на ночь две состоятельные женщины.

Влад Сташевский
Влад Сташевский. Фото: Globallookpress.com

«Меня действительно однажды хотели купить две богатые дамы. Это не байка. Причем они подошли сначала к моему продюсеру Юрию Айзеншпису. Две такие состоятельные ухоженные мадам. Юра подошел ко мне с просьбой провести с ними ночь, а я ему ответил: «Тебе надо — ты и иди».

Влад Сташевский

Как отметил музыкант, дамы не отставали. Они предложили ему десять тысяч долларов.

«Они были изрядно навеселе. Я воспринял это их предложение как шутку. Видимо, оказался в их вкусе. В итоге демонстративно прошел мимо их с кофром, в костюме, в кепочке. Они хватали меня за руки, но я пожелал им приятного дальнейшего вечера и ушел. Все. Они мне в ответ только крикнули: «Козел!» Думаешь, это сложный путь — отбиваться от женщин? Да нет, конечно!» — заметил певец.

Напомним, что Влад Сташевский был очень популярен в девяностых годах прошлого века. Ему принадлежат такие хиты, как «Любовь здесь больше не живет» и «Не верь мне, милая».

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