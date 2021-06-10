«Оказался в их вкусе»: Сташевский озвучил сумму, за которую его хотели купить на ночь две женщины

Певец Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как однажды его хотели купить на ночь две состоятельные женщины.

«Меня действительно однажды хотели купить две богатые дамы. Это не байка. Причем они подошли сначала к моему продюсеру Юрию Айзеншпису. Две такие состоятельные ухоженные мадам. Юра подошел ко мне с просьбой провести с ними ночь, а я ему ответил: «Тебе надо — ты и иди». Влад Сташевский

Как отметил музыкант, дамы не отставали. Они предложили ему десять тысяч долларов.

«Они были изрядно навеселе. Я воспринял это их предложение как шутку. Видимо, оказался в их вкусе. В итоге демонстративно прошел мимо их с кофром, в костюме, в кепочке. Они хватали меня за руки, но я пожелал им приятного дальнейшего вечера и ушел. Все. Они мне в ответ только крикнули: «Козел!» Думаешь, это сложный путь — отбиваться от женщин? Да нет, конечно!» — заметил певец.

Напомним, что Влад Сташевский был очень популярен в девяностых годах прошлого века. Ему принадлежат такие хиты, как «Любовь здесь больше не живет» и «Не верь мне, милая».

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