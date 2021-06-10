«Будем пить шампанское»: Королева во время прогулки по Неве трогательно поздравила сестру с днем рождения

Наташа Королева решила совершить небольшой вояж в компании своей мамы Людмилы Порывай в Санкт-Петербург. Дамы побывали на концерте поэтессы Солы Моновой и посетили Китайский дворец в Ломоносове. Конечно, не обошлось без водной прогулки по Неве. Как все происходило, певица показала в личном блоге.

На обнародованном видео Людмила Порывай удивилась, зачем ее младшая дочь решила открыть шампанское. Наташа объяснила, что у старшей дочки Ирины Осауленко день рождения. И она хочет поздравить сестру с 52-летием. Оказалось, что Людмила, очарованная Питером, забыла про праздник наследницы.

«Сестричка, с днем рождения! Ура! Будем пить шампанское», — сказала Наташа.

Позже опомнившаяся Людмила Порывай с бокалом игристого вина произнесла тост в честь Руси (сценический псевдоним Ирины Осауленко).

«Моя любимая дочечка, старшенькая, Русичка, я тебя обожаю и поздравляю. Я тебя люблю-люблю сильно-сильно», — сказала Людмила Порывай.

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