«Женская аудитория отвернется»: Сташевский заявил, что Айзеншпис запрещал ему жениться

Музыкант Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как попал в шоу-бизнес. Все решило знакомство с продюсером Юрием Айзеншписом. Это случилось в 1993 году в клубе «Мастер».

«Я при нашей первой встрече записал адрес, который он мне дал. Приехал на «Сокол». Когда я зашел, то увидел композитора Владимира Матецкого. Мне был устроен трехчасовой экзамен. Я пел, играл, исполнял западные песни. Когда все закончилось, то мне ничего не было сказано. Юрий Айзеншпис лишь обронил: «Влад, спасибо». Через несколько дней он заявил, что заказал студию. И мы записали первую песню». Влад Сташевский

Как отметил Сташевский, Айзеншпис требовал от него дисциплины и повиновения во всех вопросах.

«Мне это было сделать легко. Я вообще-то собирался стать офицером. Даже учился в Суворовском училище. Я всегда буду Айзеншпису благодарен. Он мой учитель. Он мне часто говорил, что не надо ходить с девушками и объявлять какую-то из них своей невестой. Иначе женская аудитория отвернется. Он опередил время в этих вопросах», — заметил Влад Сташевский.

Напомним, что Влад Сташевский был очень популярен в девяностых годах прошлого века. Ему принадлежат такие хиты, как «Любовь здесь больше не живет» и «Не верь мне, милая».

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