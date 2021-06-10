«Мы крепко рассорились»: Влад Сташевский объяснил, почему расстался с Натальей Ветлицкой

Музыкант Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой роман с певицей Натальей Ветлицкой, которая на десять лет его старше.

«Общая деятельность, концерты. Артисты так или иначе знают друг друга. Так мы и познакомились. Продюсер Юрий Айзеншпис позвал меня на какое-то мероприятие. Я был очарован этим образом певицы. У нас были теплые отношения. Мы подружились. Был трехнедельный совместный тур. К сожалению, ни одной дуэтной песни мы не записали. Она бы наверняка осталась в истории».

Влад Сташевский

Как отметил Сташевский, он не думал завоевывать Наталью Ветлицкую.

«Она была слишком высоко. Я был начинающим музыкантом. Она была прямо уже звезда-звезда. Директору Натальи казалось, что с этим туром Айзеншпис обманул Ветлицкую. В итоге мы все крепко рассорились. Из-за рабочих моментов. Чистый бизнес. Я открывал отделение на концерте, а Наталья закрывала. Мы просто прекратили общаться. Ее директор на нас наговаривал. Не было тогда никаких обязательств и обещаний. Спустя длительное время мы встретились на каком-то мероприятии. Она прошла мимо. Общения резко не стало», — заявил Влад Сташевский.

больше по теме Влад Сташевский впервые за 20 лет увиделся с сыном от первого брака Даниилу уже 22 года, и он учится на продюсерском факультете ВГИКа.

Напомним, что Влад Сташевский был очень популярен в девяностых годах прошлого века. Ему принадлежат такие хиты, как «Любовь здесь больше не живет» и «Не верь мне, милая».

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