«Это что-то фантастически запредельное»: 47-летняя Судзиловская в нижнем белье похвасталась идеальной фигурой

Актриса не постеснялась оголиться перед поклонниками, потому что гордится своим телом.

Фотографиями в купальниках или нижнем белье сейчас мало кого удивишь. Певица Ольга Бузова зачастила с обнажением «пятой точки» и уже не получает той порции восторгов, к которой привыкла, а все больше натыкается на негатив. А вот, например, Анастасия Волочкова пошла намного дальше и демонстрирует свою обнаженную красоту в купели, кокетливо прикрываясь дубовым веником.

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Но актрисе Олесе Судзиловской удалось удивить своих поклонников. В новой публикации 47-летняя звезда театра и кино позировала в нижнем белье, демонстрируя безупречные пропорции своего тела на зависть хейтерами и на радость фанатам. Многие в комментариях признались, что выглядит актриса замечательно.

«Олеся, вы само Совершенство и ваша фигура — это что-то фантастически запредельное! Ну очень красиво, эротично, сексуально, стройно и изящно! Глаз дергается от радости, видя вас и ваше прекрасное тело!», «Пожалейте мужчин!», «А красота то какая!», «Какая фигура!», «Неземная!» , «Огонь!», — пишут в комментариях.

Напомним, Олеся Судзиловская — дважды мама. В браке с бизнесменом Сергеем Дзебаней у нее растут 12-летний Артем и 5-летний Майк.

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