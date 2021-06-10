«Идеальная девушка»: Нельсон потеряла дар речи, увидев Брежневу в «голом» купальнике

Вере Брежневой через год будет 40 лет, в своем возрасте она смогла сохранить фигуру 18-летней девушки. Накануне в личном блоге звезда обнародовала фото в белом купальнике, через который проглядывался любой рельеф ее тела, не скрывая от глаз публики практически ничего.

Чтобы усилить эротичный эффект, артистка накрасила губы ярко-красной помадой и слегка взлохматила волосы, отбросив их набок. Стоит ли говорить, что ее фолловеры буквально пришли в экстаз от увиденного, не смогли удержаться от комментариев и российские звезды.

«Идеальная девушка!» — восхитилась Ирина Нельсон. «Верунчик, ты ураган!» — отметился Тимур Родригез.

«Не ураган, Торнадо!», «Сезон охоты на мужиков официально открыт», «Какая вы бесподобная, вы мой мотиватор, я восхищаюсь вами», «Сейчас погода станет жаркой от тебя. Прекрасный купальник», — также прокомментировали почитатели Брежневой.

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