«Ему не стоит драматизировать»: Керимова посоветовала Соседову не бояться близких Максаковой

Дизайнер Аника Керимова заявила, что музыкальному критику Сергею Соседову не стоит бояться фиктивного мужа оперной дивы Марии Максаковой Далхата Халаева, который ему открыто угрожал в студии у Андрея Малахова.

«Сергей сейчас на эмоциях. Но я думаю, что ему не стоит драматизировать ситуацию. Случился такой момент во время шоу, но никакого продолжения не будет. Маша – не такой человек. Она очень добрая, нежная, ранимая».

Аника Керимова

Как отметила Аника Керимова, у Марии Максаковой непростой период в жизни. непонимание с детьми и родными, в том числе с мамой. Причем звезда не знала, что телеведущий Андрей Малахов пригласит в студию отца киллера, который убил ее мужа политика Дениса Вороненкова, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Сергей Соседов собирается написать заявление в полицию после угроз Далхата Халаева. Он сейчас боится выходить на улицу, ожидая расправы.

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