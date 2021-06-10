«Какие-то человеческие мерзости»: Лев Лещенко сравнил современный шоу-бизнес с кунсткамерой

Артист в шоке от того, что творится на сцене в последние месяцы.

Артист Лев Лещенко негативно высказался о современном российском шоу-бизнесе. По его словам, в нашей стране хватает талантливых артистов и певцов, но, к большому сожалению, они не являются носителями культуры.

«Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног. Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости». Лев Лещенко

Как добавил Лещенко, сегодня многие блогеры, хайповые артисты «работают на скандал». Отсюда трансгендерные переодевания, мат в песнях. Как заметил исполнитель, сегодняшний шоу-бизнес все больше напоминает ширпотреб. На сцене появляются некие, как говорит его жена, скоропортящиеся продукты, сообщает канал Рен-ТВ.

Напомним, что в последнее время мир шоу-бизнеса действительно содрогают скандалы. Причем они следуют один за и одним и им не видно края. Последний крупный конфликт связан с Премией Муз-ТВ.

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