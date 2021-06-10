Заметна издалека: Пегова в романтичном платье с рукавами-окороками посетила «дом Лариных»

Актриса снимается в пушкинских местах и с удовольствием осваивает окрестности.

Ирина Пегова в настоящий момент задействована в съемках фильма Юрия Мороза, где играет председателя колхоза. Работа проходит в пушкинских местах, чем звезда с удовольствием пользуется, осматривая окрестности и повышая свой уровень культуры, знаний, а также просто наслаждаясь простой деревенской красотой и природой.

Артистка уже посетила находящуюся поблизости Изборгскую крепость, Святоуспенский Святогорский монастырь, возложила цветы на могилу Пушкина и устроила фотосессию в сирени на деревенском лугу.

Теперь Ирина выбралась в музей-усадьбу «Тригорское» — это дом друзей Александра Пушкина, помещиков Осиповых-Вульф. Считается, что именно эта семья и их особняк вдохновили поэта написать «Евгения Онегина». Дочки помещика были уверенны, что именно с них Александр Сергеевич писал образы Ольги и Татьяны.

Для посещения музея Ирина Пегова выбрала наряд под стать месту — романтичное платье с женственными рукавами-окороками. Его ультрамариновый цвет привлекал внимание и был заметен издалека.

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