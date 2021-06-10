Пелагея в нежно-голубом платье с принтом «мильфлер» подчеркнула талию массивным ремнем

Среди звезд, принявших накануне участие в праздничном концерте в честь 95-летия Александра Зацепина, выдающегося композитора XX века, оказалась и певица Пелагея. Исполнительница вышла на сцену «Крокус Сити Холла», чтобы спеть один из хитов, появившихся благодаря юбиляру, — композицию «Куда уходит детство» из фильма «Фантазии Веснухина».

Для выхода на сцену Пелагея облачилась в нежно-голубое пышное платье с принтом «мильфлер». Летний наряд с открытыми плечами певица дополнила акцентным ремнем, подчеркнувшим стройную талию.

К слову, принт «мильфлер», или мелкие цветочки, облюбовали многие знаменитости в этом сезоне. Например, певица Полина Гагарина имеет целую коллекцию мини-платьев в цветочек. А беременная актриса Елизавета Арзамасова выбирает женственные наряды просторного кроя, чтобы скрывать округлившийся животик.

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