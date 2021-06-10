Советовала Хромченко: Клава Кока облачилась в трендовое мини-худи с цветочным принтом и джоггеры с лампасами

Певица следит за модой и часто появляется на публике в актуальных нарядах.

24-летняя Клава Кока – известная модница, ее поклонники с трудом успевают следить за трендовыми обновками, которые то и дело появляются в ее гардеробе. Многие из них – остроактуальные.

Ни для кого не секрет, что худи стали хитом последних нескольких месяцев, но есть среди них остромодные. Как рассказала Эвелина Хромченко, самыми трендовыми считаются утрированные по форме и цвету модели. Например, слишком длинные или, напротив, необычно короткие, какого-то гипертрофированного оттенка, либо с необычным рисунком. Клава Кока выбрала для своего образа именно такую кофту.

Певица приобрела укороченное худи с цветочным принтом, который тоже в этом сезоне популярен. Девушка сочетала его с не менее актуальными брюками – джоггерами с лампасами в виде типографского шрифта. И подчеркнула талию текстильным ремнем.

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