В стиле 90-х: Ольга Бузова в топе-крашэ и спортивном костюме пришла в театр

Певица и телеведущая активно репетирует свою роль на сцене МХАТа им. Горького.

Поющая телеведущая Ольга Бузова готовится предстать на сцене театра МХАТ им.Горького в постановке «Чудесный грузин», повествующей о молодых годах Иосифа Сталина. Девушке досталась роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

Сейчас певица буквально живет в театре. Премьера назначена на 11 июня, и Ольга с головой ушла в работу. Накануне Бузова до глубокой ночи присутствовала на репетиции. На нее певица пришла в спортивном костюме в стиле 90-х, олимпийку которого она накинула на остромодный топ-крашэ.

«Сейчас у нас важные дни. Завтра прогоны генеральные, и 11 и 12 премьеры, на которые уже нет билетов», — рассказала звезда.

Бузова не стала нарушать свою традицию и показала аутфит во всей красе, попутно поделившись планами на ближайшие дни.

Премьера спектакля еще только предстоит, но постановка уже наделала много шума. Многие звезды шоу-бизнеса, кино и телевидения посчитали оскорблением приглашать в стены великого театра экс-ведущую шоу «Дом-2».

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