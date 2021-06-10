«Самое лучшее в луке»: Туктамышева вслед за Стоцкой предстала в остромодных тапках и носках

Ранее в таком же виде появлялась на улице Алена Водонаева.

Пару лет назад трудно было представить, что знаменитые модницы будут облачаться в домашние или пляжные тапки с носками и выходить так на улицу без тени стеснения. Однако пандемия внесла свои коррективы – не просто упростила моду, а сделала ее почеркнуто небрежной. Дизайнеры одежды стали включать в свои коллекции тренировочные брюки, олимпийки, резиновые сапоги, галоши… Российские звезды с воодушевлением подхватили этот тренд.

Ранее в домашних шлепанцах и толстых носках появилась на публике экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева. Затем вышла на прогулку по Москве в резиновых тапках и носках Анастасия Стоцкая. И вот похвасталась перед поклонниками своим образом в аналогичном аутфите и фигуристка Елизавета Туктамышева.

Спортсменка примерила актуальные розовые брюки с лампасами, объемный белый свитшот и персиковые сланцы с носками в тон кофте.

«Самое лучшее в этом луке – тапочки», — подписала обнародованные в личном блоге кадры чемпионка мира.

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