«Любимый шоколад»: Ирина Дубцова показала результаты своего бьюти-преображения

Новый цвет волос для певицы — это хорошо забытый, но такой подходящий старый.

39-летняя певица и композитор Ирина Дубцова поделилась с поклонниками в Сети результатами похода в салон красоты. Девушка сменила цвет волос на новый, точнее, старый, отказавшись от светлых локонов, с которыми проходила достаточно много времени.

«Я вернулась! Счастью моему нет предела, — призналась певица и объяснила: — Возвращение в любимый шоколад».

Шоколадный оттенок на волосах, как оказалось, нравится звезде чуть больше, чем «шатуш» (неконтрастный светлый оттенок), который носила в последнее время красотка. Подписчики согласились с любимицей и отметили в комментариях:

«Выглядишь шикарно!», «Красиво!», «Огонь!», «Вам этот цвет очень идет, Ирина. Очень здорово», «Этот цвет однозначно твой», «Кайф, «Иришка шикарная», — написали некоторые.

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