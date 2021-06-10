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Банные радости: Волочкова в микрострингах прикрылась дубовым веником в ледяной купели

Балерина обожает парные процедуры и рассказывает о них поклонникам.

Банные радости: Волочкова в микрострингах прикрылась дубовым веником в ледяной купели
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Анастасия Волочкова в свои 45 лет продолжает упорно трудиться на сцене и ездить с гастролями по разным городам. Экс-солистка Большого театра уже давно создала собственную балетную программу, поэтому сама выбирает, какие партии ей исполнять.

Накануне знаменитость сообщила, что готовится к очередному выступлению, поэтому ей необходимо набраться сил перед выходом на сцену. Любимым энергоемким занятием для нее давно является баня и ледяная купель после парной. И в этот раз балерина не забыла запечатлеться на камеру для своих подписчиков.

«На этом фото я уже решила все прелести мои закрыть вениками в ледяной Купели! Посмотрела бы я на некоторых, кто в этот лед окунулся бы. Так вот. Я «в домиках». Но мне есть что показывать и чем хвастаться. В мои 45 лет я дам фору внешностью многим молодым», — заметила звезда сцены.

Волочкова прикрыла свои прелести, но то, что она позирует в микрострингах, не ускользнуло от пристального взора подписчиков. Кстати, Анастасия не стала закрывать комментарии, как это обычно делает, чтобы не расстраивать себя негативом.

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