«Красивый и вкусный»: Ани Лорак похвасталась белым тортом с балериной для дочери

Певица Ани Лорак накануне подарила своей единственной наследнице настоящий праздник. Дочери звезды от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Софии исполнилось 10 лет.

Лорак организовала пышный стол, оформила интерьеры дома воздушными шарами, заказала большое сладкое угощение, которым похвасталась в своем микроблоге. «Спасибо за красивый и вкусный торт», — поблагодарила кондитеров певица.

Яркими и счастливыми кадрами с детского праздника Лорак поделилась у себя в микроблоге. Не забыл про день рождения дочки и папа. Мурат Налчаджиоглу провел вечер с бывшей женой и их общей наследницей.

Напомним, Лорак развелась с Налчаджиоглу еще два года назад. Но певица не ограничивает общение дочери с отцом, их всех можно довольно часто увидеть вместе, и это не раз было поводом для сплетен о том, что звезда воссоединилась с бывшим.

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