«Тянет на подвиги»: беременная Елизавета Арзамасова рассказала про свой декретный отпуск

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова на днях ушла из Театра Наций в декретный отпуск. Девушка уже на большом сроке, но продолжала выходить на сцену и активно гастролировать с труппой. Сейчас она закрывает еще пару проектов и намерена готовиться к предстоящим родам.

Однако, «прелести» декретного отпуска Арзамасова уже успела ощутить. В счастливом ожидании малыша будущая мамочка столкнулась с двумя верными противоречивыми спутниками беременных – желанием «вить гнездышко» и стремлением к ничегонеделанью.

«Держусь, но… тянет на подвиги Мюнхгаузена. То ли мебель подвигать, то ли ось земли. И все это на фоне желания поваляться», — рассказала звезда.

Актриса попросила подписчиц, которые уже через это прошли, поделиться, чем таким они занимались в «интересный» период своей жизни. И многие признались, что испытывали подобные состояния. Некоторые посоветовали актрисе слушать себя и свое тело, делать то, что хочется, но ни в коем случае не двигать мебель самостоятельно.

больше по теме Ксения Бородина в черной олимпийке Louis Vuitton поддержала тренд на яркие лампасы Телеведущая вышла в Сеть спустя несколько дней отсутствия.

Напомним, Лиза Арзамасова ждет ребенка от продюсера и фигуриста Ильи Авербуха. Они поженились в конце 2020 года, разница в возрасте между ними составляет 22 года.

Смотрите также