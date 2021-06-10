Домашний стиль: 50-летняя Кудрявцева вышла на прогулку в мятном лонгсливе и розовых трениках

Телеведущая Лера Кудрявцева в настоящее время отдыхает в загородном восстановительном комплексе. Звезда экрана отправилась туда одна, муж и дочка остались дожидаться ее дома.

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В программе релакса и восстановления у Кудрявцевой – не только процедуры. Силы Лера черпает и от общения с природой, регулярно и подолгу гуляя на просторной приусадебной территории комплекса. У красивого пруда с кувшинками телеведущая решила сделать фотосессию, позируя на берегу в мятном лонгсливе и розовых трениках. Завершили простой, но яркий аутфит розовые вьетнамки.

Кудрявцева призналась, что давно мечтала найти свое «место силы». Здесь ей удается не только как следует выспаться, но и набраться сил и справиться со стрессом – события последнего полугодия жизни заставили звезду сильно понервничать. Подписчики пожелали любимице скорейшего восстановления.

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