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Домашний стиль: 50-летняя Кудрявцева вышла на прогулку в мятном лонгсливе и розовых трениках

Образ телеведущей получился простым, но ярким.

Домашний стиль: 50-летняя Кудрявцева вышла на прогулку в мятном лонгсливе и розовых трениках
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press

Телеведущая Лера Кудрявцева в настоящее время отдыхает в загородном восстановительном комплексе. Звезда экрана отправилась туда одна, муж и дочка остались дожидаться ее дома.

В программе релакса и восстановления у Кудрявцевой – не только процедуры. Силы Лера черпает и от общения с природой, регулярно и подолгу гуляя на просторной приусадебной территории комплекса. У красивого пруда с кувшинками телеведущая решила сделать фотосессию, позируя на берегу в мятном лонгсливе и розовых трениках. Завершили простой, но яркий аутфит розовые вьетнамки.

Кудрявцева призналась, что давно мечтала найти свое «место силы». Здесь ей удается не только как следует выспаться, но и набраться сил и справиться со стрессом – события последнего полугодия жизни заставили звезду сильно понервничать. Подписчики пожелали любимице скорейшего восстановления.

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