«Нравится!»: Полина Гагарина осталась в восторге от своего нового образа с челкой

Звезды шоу-бизнеса условно делятся на тех, кто обожает экспериментировать с внешностью и регулярно меняет имидж, и таких, которых можно назвать «заложниками образа». Яркой представительницей первой категории является Ольга Бузова – девушка то и дело меняет стрижки и цвет волос, признаваясь, что ей это доставляет удовольствие.

А вот «заложницей образа» можно назвать Полину Гагарину. Певица давно эксплуатирует стиль блондинки с короткой стрижкой и редко когда от него отступает. А если и привносить изменения, то едва заметные. И даже с челкой девушка крайне осторожна – она выбирает накладную, а не выстригает радикально.

Один из выходов Гагариной с челкой снова заметили подписчики в микроблоге. Многие поспешили заметить, что певице невероятно подходит ровный срез прядей, падающих на лоб. И сама певица призналась:

«Мне тоже нравится!», — написала артистка.

Значит ли это, что Гагарина решится все-таки состричь локоны, или это лишь временное преображение, девушка не сообщила.

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