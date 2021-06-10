Модная фигуристка: 46-летняя Рудковская вышла на лед в пышном платье Chanel и с сумочкой Louis Vuitton

Светская львица не перестает фонтанировать новыми идеями для своих вайнов.

46-летняя бизнес-вумен Яна Рудковская – активный пользователь Instagram. Девушка уже давно претендует на лавры инстаблогера, успешно освоив самые разные жанры контента соцсети, и вовлекла в онлайн-работу всю свою большую семью. Светская львица регулярно придумывает что-нибудь новенькое, поражая фантазией и творческим подходом свою аудиторию, превысившую 5 миллионов подписчиков.

На этот раз Рудковская вышла на лед академии Плющенко в коньках и при полном параде. Светская львица облачилась в черное пышное платье Chanel с отделанными тонким кружевом рукавами. В руки модница взяла сумочку Louis Vuitton и продефилировала в коньках по льду.

Компанию звезде Instagram составили муж Евгений Плющенко и их старший сын Саша. А недавно Рудковская показывала своего младшенького, Арсения. Малыш заметно подрос и уже осваивает новый навык в ходунках.

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