«Играли гении своего времени»: Бузова поставила себя в один ряд с Вертинской, Табаковым и Смоктуновским

35-летняя телеведущая, певица Ольга Бузова вовсю репетирует свою роль в спектакле «Чудесный грузин», который покажут на сцене МХАТа им. Горького в середине июня. Девушка сыграет Беллу Шанталь, певицу кабаре, и в ходе спектакля исполнит несколько песен.

Несмотря на плотные и продолжительные репетиции, звезда находит время, чтобы выйти в онлайн и пообщаться с поклонниками, а также ответить недоброжелателям.

«Уже через пару дней я выйду на сцену, на которой играли гении своего времени Вертинская, Ефремов, Табаков, Смоктуновский… Это безумно волнительно», — поразмышляла звезда. И поблагодарила поклонников и хейтеров: «Спасибо за такой интерес ко мне и к моей премьере на культовой сцене с легендарной труппой театра».

О том, что Бузова выступит на сцене МХАТа, шоу-бизнес узнал из первых уст. И эта новость буквально поделила общество надвое. Одни сочли чуть ли не личным оскорблением выход Ольги на легендарную сцену, считая, что ей там не место, другие же встали на защиту – мол, девушка – молодец, и всего добилась сама. Актриса Яна Поплавская, например, так и назвала девушку «героем нашего времени».

Кстати, телеведущая вмешалась в эти обсуждения и искренне не понимает, по ее словам, почему всех так «бомбит» от ее нового амплуа драматической актрисы.

Вместе с тем, Бузова сообщила, что почти все билеты на спектакль с ее участием проданы. Премьера состоится 11 и 12 июня.

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