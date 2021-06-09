«Вашим фриковством никого не удивишь»: экс-продюсер Лободы жестко ответила Киркорову

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, накануне попрощавшаяся с миром шоу-бизнеса из-за скандала с Филиппом Киркоровым после Премии Муз-ТВ, решила взять слово.

Крапивина опубликовала в Instagram видеообращение к поп-королю и объяснила суть своего комментария, в котором назвала Давида Манукяна «паноптикумом», а происходящее на Премии Муз-ТВ — «цирком уродов».

больше по теме Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с Лободой после ссоры с Киркоровым Певица осталась без своего продюсера, с которым работала много лет.

«Друзья, впервые за 12 лет у меня есть возможность говорить то, что я думаю, и не бояться своими высказываниями навредить своему артисту, — произносит в кадре Нателла Крапивина. — Уважаемый Филипп Бедросович, народный вы наш артист Российской Федерации, обладатель ордена Почета, лауреат всевозможных премий, кумир миллионов, отец двоих детей.

Мой комментарий, с которого все началось, безусловно, не самый корректный, я им не горжусь. Но он был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам, которых вы привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради 15 секунд славы готовы сыграть любую роль. На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом в жениха Бузовой, а после — жену Киркорова».

Нателла Крапивина также напомнила Филиппу Киркорову, как он просил ее о сотрудничестве со Светланой Лободой.

«Возможно, я ничтожная гусеница и маленький человек, но именно меня вы просили уговорить Светлану сделать вам песню «Цвет настроения синий», и она ее сделала, потому что мы помогаем не только молодым артистам, но и голым королям, когда им очень нужна помощь, — продолжила продюсер. — Кстати, мы безмерно рады, что эта песня подарила вам новую жизнь. С тех пор вы настойчиво предлагаете Светлане дуэт, и буквально пару месяцев назад звонили и просили, но получили отказ, может, именно в этот момент вы затаили обиду, Филипп, а мой коммент просто пришелся к месту?»

Далее Крапивина напомнила поп-королю о судах в связи с плагиатом и назвала его фриком, заявив, что нисколько не боится ни Киркорова, ни его гнева.

«Вы обвиняете нас в плагиате. Кто? Король ремейков с неочищенными правами? Это мощно, Филипп, — высказалась экс-продюсер Лободы. — Ваш репертуар — это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски от авторов по всему миру.

Вы переобуваетесь в воздухе, бьете женщин, унижаете журналистов, устраиваете истерики, враждуете со всем шоу-бизнесом. Это ваша привилегия. Это ваш стиль жизнь, часть вашего нетленного, но увы, тлетворного образа. И да, уважаемый Филипп, я думаю, на вас огромная ответственность перед людьми, страной и вашими детьми. Вашим фриковством никого не удивишь, а угрозами никого не запугаешь. Я вас не боюсь, Филипп, потому что на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс. И мне вас очень жаль».

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