Идиллия: Сивов показал, как дочка Нюши в пышном платье из шифона играет дома с его сыновьями

Нюша раньше тщательно скрывала свою личную жизнь. Когда девушка рассталась с Егором Кридом, многие поклонники расстроились. Никто не подозревал, что певице приглянется советник Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов. Они тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. А спустя год у них родилась дочка Симба. Теперь девочке уже два года. Примечательно, что от первого брака у мужчины есть двое сыновей.

Примечательно, что Сивов поддерживает отношениях с наследниками от первого брака. Они часто вместе с ним ездят в отпуск и гостят у него дома. Более того, мальчик полюбили Нюшу и с теплотой относятся к своей маленькой сестре. 9 июня муж певицы пригласил домой фокусника. Гостья также принесла воздушные шары. Симба очень этому обрадовалась и стала прыгать в пышном платье. Сыновья Игоря в одинаковых нарядах предстали рядом с сестрой. Они вместе играли.

Позже фокусник стал развлекать детей, а ночью все малыши переоделись в пижамы и пришли в спальню отца, чтобы поздравить его с днем рождения. Они пожелали ему здоровья и счастья.

«Это самое лучшее утреннее поздравление от любимых моих», — заверил именинник.

По всей видимости, на этот праздник для Сивова только начался. Он в прошлом году устроил сюрприз жене и увез ее в день рождения в Турцию с подругами. Не исключено, что в ответ она придумает что-то не менее оригинальное.

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