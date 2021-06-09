Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

9 июня стало известно о смерти чешской актрисы Либуше Шафранковой. Артистка скончалась через два дня после своего 68-го дня рождения.

Отечественному зрителю Шафранкова известна по киносказке «Три орешка для Золушки» 1973 года. Она снялась в этой ленте в 19 лет и затем стала известна далеко за пределами своей родины. Ее часто приглашали в кино на роль принцессы. У актрисы более 50 появлений на экране чешского киноматографа — вплоть до 2014 года, когда у Шафранковой обнаружили рак легких. С тех пор она боролась с этим страшным недугом.

Известно, что Либуше не любила светить свою личную жизнь в прессе и давать интервью. У нее был всего один брак, рожденный в нем сын стал продюсером сериалов. Сама она много играла в театре и снималась в различных ТВ-проектах.