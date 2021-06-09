«Почему всех так бомбит от новости про МХАТ?»: Ольга Бузова отреагировала на хейт из-за ее роли в легендарном театре

Теледива напомнила, что выходит на подмостки уже больше десяти лет.

Поющая телеведущая Ольга Бузова, вероятно, сама того не желая, спровоцировала жуткий скандал и хейт в свой адрес в Сети. После того, как звезда объявила, что приглашена во МХАТ, началась оживленная дискуссия на тему — а место ли на театральной сцене такой, как Ольга Бузова. Высказались, кажется, почти все известные и не очень персонажи.

Теледива несколько дней молча наблюдала за баталиями вокруг своего имени и решила все-таки высказаться.

«У меня вот назрел вопрос, почему всех так бомбит от новости про МХАТ? Причем, высказываются те, кто ни разу не ходил на мои спектакли», — написала Ольга Бузова в Instagram.

Она напомнила, что на подмостки выйдет далеко не в первый раз в жизни. Театральный дебют Ольги Бузовой состоялся в октябре 2010 года. С тех пор она сыграла в трех спектаклях, а с одним из них — «Мужчина нарасхват», гастролирует с 2017 года.

«Необычно наблюдать за всеми этими спорами… Меня осуждают певицы, которых уже забыли; ведущие, у которых нет шоу на ТВ; и актеры, которые никогда не служили театре! Вы позволяете себе меня оскорблять! Публично! Может, вы закончите строчить посты и комментарии, а просто пойдете, и начнете работать!» — призвала Ольга Бузова.

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