«Призналась в людоедстве»: Газманов вмешался в конфликт экс-продюсера Лободы с Киркоровым и Давой

Музыкант оценил высказывания Нателлы Крапивиной в адрес Давы и счел, что в них есть признаки дискриминации.

Скандал, связанный с реакцией теперь уже экс-продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной на перформанс, устроенный Киркоровым и Давой на Премии Муз-ТВ, набирает обороты.

Крапивина, напомним, назвала происходящее на церемонии цирком уродов, а Даву — паноптикумом, которого следовало бы отправить на шашлыки. Киркоров вступился за своего подопечного, да и сам Манукян жестко ответил тем, кто поставил «лайки» под высказыванием Нателлы.

На происходящее немедленно отреагировали представители шоу-бизнеса. Многие призывают Киркорова и Крапивину перестать ломать копья и помириться.

Не остался в стороне от громкого конфликта известный музыкант Родион Газманов. Он дал свою оценку словам Нателлы Крапивиной в адрес Давы, увидев в них признаки дискриминации.

«Коротким росчерком виртуального пера бывший продюсер наехала и на шоу-биз (в лице Киркорова), и на блогеров (тут понятно), и на Кавказ (или призналась в людоедстве, что тоже не айс), — написал в Instagram Родион Газманов. — И получилось все это злобно, раздраженно, и не очень изящно, если уж начистоту. Вроде как искусство должно приносить людям свет и добро, а тут расчлененка, ненависть и дискриминация по всем признакам».

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