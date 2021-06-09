«Я счастлива»: Лиза Арзамасова в кроп-топе и широких брюках запечатлелась с тещей Ильи Авербуха

Лиза Арзамасова многим знакома еще по сериалу «Папины дочки». Также она снялась в фильме «Любовь в большом городе» и еще в десятках кинокартин. При этом девушка также играет в театре. Для многих стало удивлением, когда в 2020 году актрису заметили на отдыхе с Ильей Авербухом. Фигурист много лет был одинок, но на этот раз подтвердил слухи о романе, а в конце года женился на молодой избраннице.

Теперь пара готовится к рождению ребенка. Арзамасова не стала прятать округлившийся живот. Пока она продолжает играть в театре и появляться на публике. А 9 июня девушка поделилась архивным фото, на котором позирует в кроп-топе и широких брюках рядом со своей мамой Юлией. Они выглядели счастливыми. Поклонники сразу заметили, что мама с дочкой очень похожи, а также отметили красоту тещи Авербуха.

«Сегодня „День Друзей“! И я размещаю фотографию с мамой, потому что она — мой первый друг, и она научила меня дружить, ценить отношения, быть благодарной за поддержку, желание понять и быть рядом в трудные и счастливые времена. С детства в нашем доме было много гостей. Дом никогда не был закрытым для друзей.

И я счастлива, что мои настоящие друзья всегда могут чувствовать себя в доме моего детства — как дома, прийти туда со своими проблемами и победами, найти поддержку, одобрение, ну и „по шапке получить“, если что. А друзьям своим я всегда буду благодарна за все! Как же здорово, что вы есть… Как без вас?… Люблю нежнейше! И вы это знаете, — вот, что ценно!» — написала звезда.

Поклонники одарили Лизу комплиментами. «Лизочка вы так похожи со своей мамой, как две капли воды и обе такие яркие и красивые», «Ох, ну что за красивые девушки на фото!! Глаз не оторвать», «Как вы с ней похожи», «Вы с мамой такие прекрасные», — прокомментировали пост подписчики.

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