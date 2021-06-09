Марина Зудина в алом платье-халате с рюшами появилась на премьере третьего сезона «Содержанок»

Актриса не могла пропустить показ первой серии, так как сыграла в картине одну из главных ролей. Для выхода в свет она выбрала женственный аутфит.

Марина Зудина много лет прожила в браке с Олегом Табаковым. Она была студенткой, когда между ними вспыхнули чувства. Когда великий актер ушел из жизни, это стало большим ударом для его жены. Первое время она редко появлялась на публике. Однако потом вдова не только вернулась к привычной жизни, но и снялась в сериале «Содержанки», который имел большой успех. Позже она призналась, что съемки в этой картине помогли ей пережить смерть возлюбленного.

А 8 июня состоялся показ первой серии третьего сезона «Содержанок». В кинотеатре «Октябрь» снова собрались все главные актрисы, включая Дарью Мороз, Сабину Ахмедову, Софью Эрнст и Викторию Толстоганову, которая впервые приняла участие в этой картине. Для появления на публике Зудина выбрала алое платье-халат. Наряд на запах с рюшами визуально сделал ее талию уже и придал женственности.

«Вчера в Кинотеатре „Октябрь“ прошла премьера первой серии 3-го сезона „Содержанок“. Новый сезон и новая прекрасная партнерша — актриса Виктория Толстоганова!» — написала звезда.

Поклонники обрадовались такой новости. Многие также восхитились тем, как выглядит Марина. Как известно, на днях она объявила, что стала бабушкой. Почти год ее сын Павел скрывал от всех дочку Мию.

«Все в вас, как есть — цветение весны: и белоснежных ландышей дыхание, и гордость мальв, и роз благоухание», «Какие вы красивые!», «Какие вы очаровательные дамы», «И платье и укладка и настроение! Приятно на вас смотреть!», «У вас Марина, легкий игривый взгляд», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: