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«Я опасаюсь за свою жизнь»: Соседов боится выходить на улицу после эфира у Малахова

Как отметил музыкальный критик, ему угрожал фиктивный муж оперной дивы Марии Максаковой.

«Я опасаюсь за свою жизнь»: Соседов боится выходить на улицу после эфира у Малахова
Сергей Соседов. Фото: Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в последние дни боится выходить на улицу из своей квартиры, где проживает с мамой. Дело в том, что недавно он был в студии программы у Андрея Малахова «Прямой эфир». Там ему начал угрожать фиктивный муж оперной дивы Марии Максаковой Далхат Халаев.

Мария Максакова
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

По словам Сергея Соседова, после эфира Андрей Малахов представил ему охранника, чтобы спокойно дойти до машины. Кроме того, к нему подходили администраторы программы и утверждали, что такие люди, как Халаев очень опасны. Соседов не исключил, что в ближайшее время напишет заявление в полицию.

«Я уже боюсь выходить на улицу. Да, я опасаюсь за свою жизнь. Потому что от таких людей можно всего ждать. Они же совершенно без башенные: у них ничего нет святого».

Сергей Соседов

Ранее в программе «Прямой эфир» Сергей Соседов нелестно отзывался о Марии Максаковой. Ее он уже не раз называл безобразной женщиной. Именно после этого Далхат Халаев и стал ему прилюдно угрожать, сообщает «Собеседник».

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Андрей МалаховДалхат ХалаевМария МаксаковаСергей СоседовШоу "Прямой эфир"