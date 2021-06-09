«Я опасаюсь за свою жизнь»: Соседов боится выходить на улицу после эфира у Малахова

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в последние дни боится выходить на улицу из своей квартиры, где проживает с мамой. Дело в том, что недавно он был в студии программы у Андрея Малахова «Прямой эфир». Там ему начал угрожать фиктивный муж оперной дивы Марии Максаковой Далхат Халаев.

По словам Сергея Соседова, после эфира Андрей Малахов представил ему охранника, чтобы спокойно дойти до машины. Кроме того, к нему подходили администраторы программы и утверждали, что такие люди, как Халаев очень опасны. Соседов не исключил, что в ближайшее время напишет заявление в полицию.

«Я уже боюсь выходить на улицу. Да, я опасаюсь за свою жизнь. Потому что от таких людей можно всего ждать. Они же совершенно без башенные: у них ничего нет святого».

Сергей Соседов

Ранее в программе «Прямой эфир» Сергей Соседов нелестно отзывался о Марии Максаковой. Ее он уже не раз называл безобразной женщиной. Именно после этого Далхат Халаев и стал ему прилюдно угрожать, сообщает «Собеседник».

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