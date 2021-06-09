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«Простите меня, это моя вина»: Иосиф Пригожин объяснил, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ

Как отметил продюсер, великие актеры после последних новостей переворачиваются в гробу.

«Простите меня, это моя вина»: Иосиф Пригожин объяснил, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ
Иосиф Пригожин и Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram взял на себя вину за приглашение Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького в постановку «Чудесный грузин». Кроме того, он поделился аудиозаписью с репетиции певицы в театре.

Валерия и Иосиф Пригожин
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

«Друзья. Простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять предложение театра участвовать в этом спектакле».

Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, до театра также докатилась «разрушительная волна», которая уже давно царит в шоу-бизнесе. По его мнению, великие актеры, которые уже ушли из жизни просто переворачиваются в гробу. В то же время он похвалил Бузову. По его словам, ее способности пробивать стены можно только позавидовать. А вот политика театра, как сказал муж Валерии, вызывает вопросы.

Ольга Бузова 11 и 12 июня выйдет на сцену МХАТа имени Горького, где сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь. Речь в постановке пойдет о жизни молодого Иосифа Сталина.

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ВалерияИосиф ПригожинИосиф СталинМХАТОльга Бузова