«Простите меня, это моя вина»: Иосиф Пригожин объяснил, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram взял на себя вину за приглашение Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького в постановку «Чудесный грузин». Кроме того, он поделился аудиозаписью с репетиции певицы в театре.

«Друзья. Простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять предложение театра участвовать в этом спектакле». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, до театра также докатилась «разрушительная волна», которая уже давно царит в шоу-бизнесе. По его мнению, великие актеры, которые уже ушли из жизни просто переворачиваются в гробу. В то же время он похвалил Бузову. По его словам, ее способности пробивать стены можно только позавидовать. А вот политика театра, как сказал муж Валерии, вызывает вопросы.

Ольга Бузова 11 и 12 июня выйдет на сцену МХАТа имени Горького, где сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь. Речь в постановке пойдет о жизни молодого Иосифа Сталина.

Смотрите также: