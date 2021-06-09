«Шикарная»: Каменских подчеркнула стройность ног белоснежными мини-шортами

Настя Каменских активно ведет свою страничку в Instagram на радость миллионам ее фанатов. Артистка ежедневно делится личными снимками с подписчиками, на которых предстает в самых разных образах. На этот раз эффектная брюнетка позировала в белых мини-шортах, блеснув стройными ногами. Образ она дополнила просторной футболкой актуального в этом сезоне зеленого оттенка. Образ дополнила белой спортивной обувью в тон шортам.

«Шикарная! Просто красотка! Крутая! Просто огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2019 году Каменских стала официальной женой Потапа, в дуэте с которым выступала много лет. Сейчас Настя занимается сольной карьерой и много путешествует.

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