«Мама-красавица»: друг поделился снимком Дарьи Жуковой с ее сыном от греческого миллиардера

Дарья Жукова прожила в браке с Романом Абрамовичем около 10 лет. Даже ради детей: сын Аарона и дочки Леи они не стали сохранять свой брак. В 2017 году они объявили о разводе, но отметили, что остались друзьями. Теперь знаменитый олигарх много путешествует и редко появляется на светских тусовках. А вот его бывшая жена закрутила роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Они сыграли роскошную свадьбу два года назад.

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Влюбленные расписались в Париже, а гуляния устроили в Швейцарии. А не так давно стало известно о беременности Дарьи. Девушка предпочитает вести скрытый образ жизни, поэтому никто не знал, как протекает ее беременность. Лишь пару месяцев назад появились слухи, что она стал мамой в третий раз. А 8 июня ей исполнилось 40 лет. Друзья с разных уголков планеты стали поздравлять ее. А друг Дерек Бласберг опубликовал редкие фото, на которых она позирует беременна. А также он показал первое фото экс-жены Абрамовича с крохотным сыном.

«Желаю счастливого (40-го?!) дня рождения, мама-красавица», — заявил Дерек.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Жукова прекрасно выглядит. Малыш спал на ее плече. Многие посчитали, что он похож на свою маму. Также друзья поздравили девушку с юбилеем.

«Я восхищаюсь ее целеустремленностью, внутренней собранностью и всегда нацеленностью на успех и созидание. Именно созидательная энергия, желание не только открывать новое и великое для себя, а делиться этим с миром — отличительные черты Даши», — заявила Ольга Слуцкер.

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