«Филипп Бедросович, судя по всему, отбил парня»: Соловьев озвучил «страшную трагедию Бузовой»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего проекта «Соловьев.Live» объяснил, почему расстались блогер Давид Манукян и певица Ольга Бузова. Он вспомнил недавнюю Премию Муз-ТВ, которая, как известно, не обошлась без скандалов. К примеру, Дава и музыкант Филипп Киркоров предстали там в образе жениха и невесты.

«Даня Милохин — это нечто. Беседует с человеком, который ему в дедушки годится и который все пытается шутить. Это выглядит как восставшие из ада, посещающие ад на прогулке. Это вообще все о чем?»

Владимир Соловьев

Далее Владимир Соловьев объяснил, почему Ольга Бузова так несчастна.

«И теперь я понимаю страшную трагедию Ольги Бузовой, у которой, судя по всему, Филипп Бедросович отбил парня. И все еще говорят, что у нас гомофобная страна, учитывая, что там все шутки такие, что не поймешь, кто ты, что ты. Вот эта вся тусовка, потерявшаяся во всем. Не собираюсь ничего обсуждать по поводу музыки. Я не эксперт», — заметил Владимир Соловьев.

Ольга Бузова и Давид Манукян были вместе на протяжении полутора лет. В начале нынешнего года они расстались со скандалом. Певица обвинила возлюбленного в постоянных изменах и рукоприкладстве.

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