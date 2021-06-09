«Верунчик, ты ураган»: Родригез оценил фото Брежневой в белоснежном купальнике

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева в этом году отметила свое 39-летие. Блондинка находится в шикарной физической форме, которую не забывает демонстрировать своим фанатам, публикую порой пикантные фотографии. На этот раз она поделилась снимком, на котором позировала в белоснежном купальнике.
«Красная помада плюс белый купальник – идеальное комбо. Открываю сезон», — написала Брежнева.
Фанаты остались в восторге от снимка.
«Напомнили юную Веру! Напомнили девушек, ведущих аэробику в 90-х! Красивая!», — писали пользователи Сети.
В восторге от фото остался и телеведущий Тимур Родригез.
«Верунчик, ты ураган», — написал шоумен.
Напомним, с 2015 года Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе.