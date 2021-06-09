«Она не Милохин, не Собчак»: Соловьев встал на защиту Бузовой после скандала с ее ролью во МХАТе

Телеведущий заявил, что певице в этой жизни никто не помогал.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу «Соловьев.Live» поддержал певицу Ольгу Бузову, которой недавно досталась роль в спектакле МХАТа «Чудесный грузин».

Он отметил, что исполнительница — «тяжело работающая девочка». К известности она пришла ни через папу, бывшего мэра, ни через маму-сенатора, ни через олигархов. Она из простой и небогатой семьи. Получила хорошее образование в престижном вузе, после чего стала добиваться признания.

Соловьев возмутился, что как только ей досталась роль во МХАТе, на певицу обрушился шквал критики.

«Вы меня, конечно, простите, но у нас на сцене кого только нет! Сыграйте хоть раз умного человека, я посмотрю, что получится! Чего вы набросились на девочку?! Почему вы заранее лишаете Бузову даже шанса, что у нее получится?! Что это за бешеная зависть и несправедливость?! Она не Даня Милохин, она не Ксения Собчак». Владимир Соловьев

Как сказал Соловьев, Бузовой по силам талантливо сыграть на сцене МХАТа. Он уверен, что на нее пойдут в легендарный театр люди.

Напомним, что Ольга Бузова 11 и 12 июня выйдет на сцену МХАТа, где сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь. Речь в постановке пойдет о жизни молодого Иосифа Сталина.

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